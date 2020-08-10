Son dakika… CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nın ardından oluşan yeni Parti Meclisi ilk toplantısı geçen cumartesi günü yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun ‘A Takımı’ olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi de belli oldu.

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

18 olan MYK üye sayısı 16’ya düşürüldü. MYK’ya dört yeni isim girdi. Selin Sayek Böke, Ali Öztunç, Yüksel Taşkın ve Ahmet Akın MYK’ya giren dört yeni isim oldu. Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz‘e görev verilmedi.

1. Fethi Açıkel (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

2. Onursal Adıgüzel (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

3. Veli Ağbaba (İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

4. Ahmet Akın Ahmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

5. Muharrem Erkek (Hukuk ve Seçim İşleri)

6. Gökçe Gökçen (Gençlik Politikaları)

7. Gamze Akkuş İlgezdi (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

8. Lale Karabıyık (Eğitim Politikaları)

9. Gülizar Biçer Karaca (İnsan Hakları)

10. Bülent Kuşoğlu (İdari ve Mali İşler)

11. Faik Öztrak (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü

12. Ali Öztunç (Doğa Hakları – Çevre)

13. Oğuz Kaan Salıcı (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

14. Yüksel Taşkın ( Sosyal Politikalar)

15. Seyit Torun (Yerel Yönetimler)

16. Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)