Son dakika… CHP ve HDP’den üç ismin vekilliği düşürüldü

Cezaları onanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in TBMM Genel Kurul'da milletvekillikleri düşürüldü.

KCK Ana Davası'nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları’na verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019'da onanmıştı. CHP’li Berberoğlu ise MİT TIR'ları görüntülerini gazeteci Can Dündar’a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu’nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti. Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM bekletiliyordu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

CHP ve HDP’nin durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıması bekleniyor.

MECLİS’TE SLOGANLAR…

Meclis’te AKP’li vekilllerle beraber CHP’li ve HDP’li vekiller arasında tartışma çıktı.

CHP’li ve HDP’li vekiller karar okunurken, söz konusu kararı protesto ederek masalara vurdu.

Vekiller, Meclis’te “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

ENGİN ALTAY’DAN SERT TEPKİ

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç kararları okumadan önce CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Bu kararların okunmasının anayasa ve içtüzüğe aykırı olduğunu belirterek ‘okumayın’ çağrısı yaptı.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Enis Berberoğlu'nun Yargıtay’da onaylalanan cezası ile ilgili AYM'ye başvurusu var. Yani yargılaması devam ediyor. Bu devam ederken bu fezlekeleri okutarak hukuku iğfal etmeyin” ifadelerini kullandı.

Engin Altay 3 fezlekenin apar topar Genel Kurul'a getirilmesini parlamentoya ‘darbe' olarak nitelendirdi.

MERAL DANIŞ: BU DARBEDİR

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, “FETÖ’cü hakimlerin kararıyla halkın seçtiği milletvekilleri düşürülmek isteniyor. Farisoğlu ve Güven hakkında karar veren hakimler şu anda FETÖ’den içerideler. Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacağınızı düşünün. Bu darbedir, darbedir, darbedir” diye konuştu.