Son dakika… Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

İzmir’de Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Belediyesi yetkilileri hakkında çok sayıda ihbar, şikayet ve tespitlere ilişkin soruşturma başlattı.

Geçen hafta Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

‘Zimmet’ ve ‘irtikap’ suçlamalarıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilenlerden, aralarında Serdar Aksoy’un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

CHP yönteminin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy dört gün önce partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. (İHA- DHA)