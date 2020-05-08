Son dakika! CHP’li Özgür Özel’den soruşturma tepkisi

Cumhuriyet Gazetesi'nin 14 Nisan 2020 günkü nüshasında “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haber ile ilgili paylaşımları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma açıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatlarının şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “hakaret ve iftira suçlamasıyla” başlatılan soruşturmanın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“SANIYOR Kİ BİZ SUSACAĞIZ”

Özel mesajında “Vatandaş canıyla uğraşırken, saray efradının ihtirası, Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki kibirli atanmışlarının hırsları durmuyor. Soruşturma açmış, sanıyor ki biz susacağız! Bizi soruşturmalarla, davalarla, tehditlerle susturamazlar. Onlardan korkan onlardan bin beter olsun” ifadelerine yer verdi.