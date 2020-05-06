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Son dakika… CHP’nin infaz yasası başvurusunda flaş gelişme

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin 'yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması' talebiyle ilgili incelemesini tamamladı. Kurul, başvuruyu esastan görüşme kararı aldı.

16:08 -
Haberler Gündem
Son dakika… CHP’nin infaz yasası başvurusunda flaş gelişme

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında CHP’nin yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini yaptı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki toplantı, yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında üyelerin video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacakken, yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak. (İHA)

ANAYASA CHP infaz son dakika
Son güncelleme: 16:28 06.05.2020
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