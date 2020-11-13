Son dakika… Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 13 Kasım tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 326’ya yükseldi.

Bugün toplam 149 bin 942 test yapılırken, 3 bin 45 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 407 bin 939 oldu.

Bugün iyileşen 2 bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 348 bin 804’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 356 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ DA KAYIPLARIMIZ DA ARTIYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000’den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor.

* Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.

DÜN 88 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 88 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 841 yeni hastanın tespit edildiğini ve 2 bin 181 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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