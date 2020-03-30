Son dakika… Corona virüsü verilerindeki çelişkinin nedeni ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Mart’ta corona virüsü (Covid-19) sonucu Türkiye’de 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ancak e-devlet üzerinden İstanbul’daki vefat bilgileri sorgulandığında sadece bu kentte 28 Mart’ta Covid-19 sonucu ölenlerin sayısı 20 olarak görülüyordu.

Bu çelişkiyi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Twitter hesabından gündeme taşıdı. Ağbaba, “Hangi bilgi doğru? Devletin hangi verisine güvenmeliyiz” mesajı atarken, Sağlık Bakanı Koca’ya seslenerek, “Çıkıp tüm gerçek bilgileri halkla derhal paylaşmalı” çağrısı yaptı.

SİSTEME GİRİŞ ENGELLENDİ

Bu çağrının ardından ise e-devlette cenaze bilgilerinin aktarıldığı sisteme girişte sorun yaşandı. Bunun üzerine Ağbaba, corona virüsü nedeniyle tek bir şehirde 20 kişi hayatını kaybederken, 81 ilde toplam 16 kişinin öldüğünün açıklanmasının “skandal” olduğunu belirtti.

Ağbaba dün gece saatlerinde attığı son tweet’te ise Bakan Fahrettin Koca’nın bilgilendirme yaptığını ve İstanbul’daki ölüm sayıları ile kendi açıkladıkları rakamlar arasındaki tutarsızlığa açıklama getirdiğini söyledi. Ağbaba, Bakan Koca’nın bu çelişkinin “resmi açıklama yapıldıktan sonra yaşanılan ölümlerden kaynaklı olabileceğini söylediğini” aktardı.

BAKAN: VERİLER KANITA DAYALIDIR

Fahrettin Koca da gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Koca’nın paylaşımı şöyle:

* Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur.