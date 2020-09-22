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Son dakika! EBA çöktü… ‘Çok kalabalık’ uyarısı

2020-2021 eğitim öğretim dönemi kaosla başladı... Milyonlarca öğrencinin girmek istediği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Sisteme giriş yapamayan öğretmenler ve öğrenciler 'çok kalabalık' uyarısıyla karşılaştı.

09:40 -
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Son dakika! EBA çöktü… ‘Çok kalabalık’ uyarısı

Corona virüsü pandemisi sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos’ta uzaktan telafi eğitimiyle başladı. Milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacakken Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durdu.

BAKAN 'HAZIRIZ' DEMİŞTİ
EBA Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni döneme hazırız mesajı vermişti. Selçuk 'Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz. Çok iddialı olarak söylüyorum. Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu hizmetin genişleyerek yüz yüze eğitime geçildiğinde de sürekli biçimde devam edeceğinin müjdesini vermek isterim' ifadelerini kullanmıştı.

KALABALIK UYARISI

Sistemdeki uyarı şöyle:

* Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında.

* Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi’nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…

Öğrenciler ve öğretmenler bu uyarı ile karşılaştı.

Ayrıntılar geliyor…

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Corona EBA Milli Eğitim Bakanı öğrenci son dakika Türkiye yüz yüze
Son güncelleme: 10:17 22.09.2020
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