Son dakika! EBA çöktü… ‘Çok kalabalık’ uyarısı

BAKAN 'HAZIRIZ' DEMİŞTİ

EBA Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni döneme hazırız mesajı vermişti. Selçuk 'Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz. Çok iddialı olarak söylüyorum. Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu hizmetin genişleyerek yüz yüze eğitime geçildiğinde de sürekli biçimde devam edeceğinin müjdesini vermek isterim' ifadelerini kullanmıştı.