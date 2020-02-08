Son dakika: Ege beşik gibi! Türkiye yine depremle uyandı… (Son depremler listesi)

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlık Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre; Akhisar’a bağlı Gökçeahmet köyünde 08.39’da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

9.3 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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