Son dakika… Ekrem İmamoğlu’na ‘Kanal İstanbul’ soruşturması!

Bu sabah FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Sayın Abdülhamit Gül'ün açıklamalarını dinledim inşallah dediğini yapar ama Sayın İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar” dedi.

Küçükkaya'nın söz konusu soruşturmanın açıldığından emin olup olmadığını sorması üzerine Akşener, “Evet, soruşturma evrakını gönderdi bana Sayın İmamoğlu” ifadelerini kullandı.

ONGUN: YAZILI İFADE İSTENDİ

Akşener’in ifadelerinin ardından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, şunları söyledi:

– İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Kanal İstanbul soruşturması açıklaması doğrudur. T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında “Ya Kanal Ya İstanbul” “Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var” afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir.

– Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa’nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen “İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı” iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenilmiştir.