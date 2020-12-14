Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirmelerini bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Halka TL çağrısında bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Halkımızın tasarruflarını TL olarak değerlendirmesini teşvik etmek istiyoruz. TL mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük.

*Stopaj oranları 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 3, 1 yıl üzerinde olanlar içinse yüzde sıfır olarak Mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

*Son zamanlarda TL cinsi varlıklara olan güveni arttırmak için kurumlarımız tarafından piyasa dostu adımlar atıldı.

*Kasım ayından itibaren sermaye girişlerinde artış, risk primlerinde düşüş ve TL’de değerlendirme yaşandı.

*Vatandaşlarımızın döviz talebi de azalma eğilimine girdi. Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL’ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.