Son dakika… Erdoğan belediye başkanlarını uyardı: Bedelini ülke çapında öderiz

Yerel Yönetimler Başkanlığı Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Covid-19 hastalığı sebebiyle vefat eden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz kardeşime Allah’tan rahmet, eşine ve çocuklarına sabırlar diliyorum. Toplantımıza gelirken trafik kazası geçiren Hilmi Güler Bey’e de geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bu sabah ameliyatını geçirdi, başarılı bir ameliyat. İnşallah bir haftalık istirahatten sonra o da mesaisine inşallah başlayacaktır.

PEKLEŞE PEKLEŞE YOLA DEVAM EDİYORUZ

* 19 yıllık hizmetlerimizin özetinin özeti diyeceğimiz dökümüyle ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi de kamuoyuyla paylaştık. AK Parti 19 yılın heyecanı ve tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. 19 yıl önce milletin sinesinden çıkmış bu hareket, Necip Fazıl’ın ifadesiyle pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. 2001’den beri AK Parti’nin tüm kademelerinde bu davaya hizmet etmiş, katkı sağlamış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 19 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin başarıdan başarıya taşımış bir partiyiz. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır.

* Uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. Yine altını çizerek söylüyorum. Elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin eseridir. 19 yıllık başarı hikayemizin müellifimiz milletimizin ta kendisidir. Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık.

GİZLİ AJANDALI SİYASET YOLU İZLEMEDİK

* Bu 19 yılda nefesi kesilenler, yolda kalanlar da oldu. Bizimle yollarını ayıranlara, yolda kalanlara aldırış etmeden yolumuza devam ettik. Niçin siyaset yaptığımızı bir an için hafızamızdan çıkarmadık. Bugüne kadar maskeli, gizli ajandalı bir siyaset yolu izlemedik. Bundan sonra da bu yanlış yollara tenezzül etmeyeceğiz. Biz vefayı ve yol arkadaşlığını başkaları ne yaparsa yapsın gözeteceğiz. Adaletten zerre sapmayacağız. Bize oy versin vermesin tüm sakinlerimize hizmet götüreceğiz. Şov yapmak yerine hizmet peşinde koşacağız. Hizmetin yanına tebessümü, nezaketi, hoşgörüyü de eklemeyi unutmayacağız.

HİZMETLERİN KALİTESİNDE DÜŞÜŞLER VAR

* Bugüne kadar eserlerimiz ile konuştuk. Milletimiz sormadan biz nefsimizde terazimizi kurduk, kendimizi hesaba çektik. Uçuk vaatlerle değil, uygulanabilir projelerle çıktık. Haliç’i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? O iyi hale getiren bizdik, şimdi ne hale geldi görüyorsunuz dimi? İstanbul’u çöp dağlarıyla aldık, şimdi yine İstanbul yine rezillik. Daha 1.5 yıl öncesine kadar hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor. Hizmetlerin kalitesi ve sayısında ciddi düşüşler var.

İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK YENİDEN HORTLADI

* Çöp, çukur, çamur… Biz böyle aldık. Tertemiz hale getirdik. Bunlar bazı illerimizin yeniden sorunları oldu. İdeolojik belediyecilik yeniden hortladı. CHP’ye geçen bazı belediyelerde CHP’li yöneticilerin öç alma, intikam alma peşine düştüğünü görüyoruz. Binlerce işçimizi işinden, aşından ettiler. Seçimden önce Bay Kemal söz vermemiş miydi? Bay Kemal o insanları işinden, aşından etti.

* Seçim öncesi söylediklerimizi, sandık kapandıktan sonra unutanlardan olmadık. Biz manifestomuzda nasıl bir belediye başkanı olacağımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Her birinizin son 1.5 yıldır yürüttüğü çalışmalarda manifestomuza uygun yürüttüğünüze gönülden inanıyorum.

PARTİLİLERE YEREL UYARISI

* Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmaları yürütürken ufkunuzu şehrinizin sınırları ile daraltmamalısınız. AK Partili birer belediye başkanı olarak 83 milyonun sorumluluğunu sırtınızda hissetmelisiniz. Size, biz de her türlü katkıyı sunacağız. Yerel yönetimler reformunu önümüzdeki günlerde gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pekçok kronik sorununu çözmeyi hedefliyoruz.

HER SENE 1 MİLYON YENİ ÜYE

* İstişaremizin temelini gençler oluşturuyor. Gençlerimizi 19 yıldır el üstünde tuttuk. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak görüyoruz. Gençleri siyasette söz sahibi yapan AK Parti’dir. Bizde yaş sınırı 30’dur. 30’u geçen bir üst sınıfa terfi eder. 5 milyon kadın üyemiz var. 1 milyon gencimiz var. Üst üste koyunca 6 milyon. 5 milyon da diğer üyelerimiz var. Diğer partilerin böyle bir durumu yok. Şimdi bir hedefimiz var. Seçime kadar her sene yeni 1 milyon üye kaydı yapacağız. Seçimlere daha güçlü gireceğiz.