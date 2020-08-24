Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Erdoğan’dan Yunanistan’a sert tepki: En küçük bir geri adım atılmayacaktır

Yunanistan'ın Navtex ilanına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım. Yunanistan bu faaliyetlere karşılık yetkisiz şekilde ve şımarık biçimde kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Türkiye ne Oruç Reis’in çalışmalarından ne donanma unsurlarımızdan en küçük bir geri adım atmayacaktır" dedi.

20:19 -
Haberler Gündem
Son dakika… Erdoğan’dan Yunanistan’a sert tepki: En küçük bir geri adım atılmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın Navtex ilanına sert tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Navtex'i 27 Ağustos'a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım. Yunanistan bu faaliyetlere karşılık yetkisiz şekilde ve şımarık biçimde kendi Navtex mesajını yayınlamıştır.

“GERİ ADIM ATILMAYACAK”

*Her şeyden önce böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur bölgede bulan bütün gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Kendini kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosa atmıştır.

*Bundan sonra bölgede yaşanacak olumsuzların tek müsebbibi Yunanistan tek zarar göreni de kendisi olacaktır. Türkiye ne Oruç Reis'in çalışmalarından ne donanma unsurlarımızdan en küçük bir geri adım atmayacaktır.

*Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. DHA

İLGİLİ HABERSon dakika... Yunanistan'dan flaş Türkiye hamlesi: Savaş jeti ve fırkateyn istediSon dakika... Yunanistan'dan flaş Türkiye hamlesi: Savaş jeti ve fırkateyn istedi
Cumhurbaşkanı Fransa İspanya oruç Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 20:20 24.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more