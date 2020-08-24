Son dakika… Erdoğan’dan Yunanistan’a sert tepki: En küçük bir geri adım atılmayacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın Navtex ilanına sert tepki gösteren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*Navtex'i 27 Ağustos'a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım. Yunanistan bu faaliyetlere karşılık yetkisiz şekilde ve şımarık biçimde kendi Navtex mesajını yayınlamıştır.

“GERİ ADIM ATILMAYACAK”

*Her şeyden önce böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur bölgede bulan bütün gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Kendini kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosa atmıştır.

*Bundan sonra bölgede yaşanacak olumsuzların tek müsebbibi Yunanistan tek zarar göreni de kendisi olacaktır. Türkiye ne Oruç Reis'in çalışmalarından ne donanma unsurlarımızdan en küçük bir geri adım atmayacaktır.

*Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. DHA