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Son dakika… CHP’li yönetici hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. hakkında 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:51, 04/12/2020
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Son dakika… CHP’li yönetici hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul’da CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. hakkında,bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda U.K. hakkında, ‘cinsel saldırı’, ‘cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘tehdit’ suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianamede, U.K.’ye 16 yıl 6 aydan 24,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza mahkemesinin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. (DHA)

CHP istanbul saldırı son dakika
Yayınlanma Tarihi:13:31,
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