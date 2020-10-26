Son dakika… Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osman Durmuş’un vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun” dedi.

MHP’den yapılan açıklamada “Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. dönem Milletvekilimiz ve Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakkın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947’de Çankırı’da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif’tir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası’nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990’da doçent, 2003’te profesör oldu. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası’nın Kurucusu oldu ve Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.

21. Dönem Kırıkkale Milletvekili. 57. Hükümet’te Sağlık Bakanlığı görevini yürüttü.