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Son dakika… Foça’da tekne faciası: 4 ölü

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında tekne battı. 'Egem' isimli teknedeki 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, sağ olarak kurtarılan 6 kişiden birisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Durumu ağır olan kişiye getirildiği Foça Balıkçı Barınağı'nda sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.

18:10 -
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Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu ‘Egem’ isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4’ü yaşamını yitirirken 1’i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı’nda ilk müdahale yapıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

KAYIP OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de bölgeye gitti. Batan teknede kayıp kişilerin olup olmadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından araştırılıyor. İHA-DHA

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izmir Sağlık son dakika
Son güncelleme: 18:48 02.08.2020
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