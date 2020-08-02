Son dakika… Foça’da tekne faciası: 4 ölü

Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu ‘Egem’ isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4’ü yaşamını yitirirken 1’i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı’nda ilk müdahale yapıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

KAYIP OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de bölgeye gitti. Batan teknede kayıp kişilerin olup olmadığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından araştırılıyor. İHA-DHA