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Son dakika… Gözler kritik toplantıda… CHP MYK’da gündem Muharrem İnce!

Muharrem İnce'nin CHP'yi hedef alan açıklamaları ve yeni bir hareket başlatacağını duyurmasından sonra gözler bugün toplanacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında... Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay sonrası yeni parti yönetimiyle ikinci kez bir araya geliyor. Toplantıda CHP'nin, Muharrem İnce'ye yönelik tavrı daha kesin çizgilerle belirlenecek.

Sozcu.com.tr
11:42 -
Haberler Gündem
Son dakika… Gözler kritik toplantıda… CHP MYK’da gündem Muharrem İnce!

Canlı yayında partisine ağır eleştirilerde bulunan, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde “Kazanamayayım diye her şeyi yaptılar” diyen Muharrem İnce’nin açıklamalarının yankıları sürüyor. CHP’den ayrılmayacağını ancak 4 Eylül’de Sivas’tan yeni bir hareket başlatacağını duyuran İnce’nin yarattığı kriz parti yönetiminin ana gündeminde…

DİSİPLİN  KURULU’NA VERİLECEK Mİ?

Bugün toplanacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, mevcut CHP yönetiminin Muharrem İnce’ye yönelik tavrı daha kesin çizgilerle belirlenecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Muharrem İnce’yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bu aşamada hayır” yanıtını vermiş; “Peki hangi aşamada?” sorusunu ise “Partiye zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz” şeklinde yanıtlamıştı.

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Son güncelleme: 11:51 17.08.2020
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