Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 30 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 254 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 20 bin 642’ye yükseldi.

Bugün toplam 184 bin 415 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 612 kişiyle birlikte toplam 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272 oldu.

Bugün iyileşen 20 bin 192 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 78 bin 629’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 98 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 36.2 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor.

* Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.

DÜN 253 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 253 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 783 yeni hastayla birlikte toplam 15 bin 805 vakanın tespit edildiğini ve 15 bin 805 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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