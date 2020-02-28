Son dakika… Suriye’de iki ayda 48 askerimizi şehit verdik

Suriye ordusunun İdlib’in güneyine yönelik saldırıları, Türkiye’nin Astana görüşmeleri kapsamında kurduğu gözlem noktalarının kuşatma altına kalmasına yol açtı.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara yönetimi, bölgeye takviye güçler göndermeye başladı. Bölgede gözlem noktalarına giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoylarına saldırılar düzenlenmişti.

Son haftalarda Türkiye ile Rusya arasında ciddi krize dönüşen İdlib’den 1 Ocak’tan bu yana şehit haberleri peş peşe geliyor.

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün öğle saatlerinde yaptığı bir açıklamada İdlib’de üç Mehmetçiğin şehit düştüğünü duyurmuştu.

Gece yarısına doğru ise rejim güçlerinin Serakib’in güneybatısındaki Bilyun kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını vurduğu açıklandı.

Beşar Esad güçlerinin saldırısı sonucunda 29 askerimiz şehit düşerken, 36 Mehmetçiğimiz yaralandı.

Bu kahreden gelişmeyle birlikte 2020’nin ilk saatlerinden bu yana Suriye topraklarında hayatını kaybeden askerlerimizin sayısı 48’e yükseldi.