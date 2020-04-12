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Son dakika… Erdoğan, Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmedi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir" denildi.

23:46 -
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Son dakika… Erdoğan, Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmedi!

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

* Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.

* Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

* Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

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Son güncelleme: 23:57 12.04.2020
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