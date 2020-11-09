Son dakika… Berat Albayrak’ın istifası kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından AKP’de kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Partinin MYK toplantısı sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Gündemi hepimiz takip ediyoruz. Göreve getirme, görevden alma, yetkilendirme, yetkisini alma Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır” diyerek istifayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Bu açıklamadan sonra gözlerin çevrildiği İletişim Başkanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Albayrak’ın istifasının kabul edildi.

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