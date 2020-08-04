Son dakika… İYİ Parti’den Bahçeli’ye jet yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı çağrı siyasetin gündemini allak bullak etti.

“Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır” demişti.

BAŞKALARININ KUYRUĞUNA TAKILANLAR…

MHP liderlerinin çağrısına ilk tepki İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Ümit Dikbayır’dan geldi. Dikbayır, soysal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: Biz zaten evimizdeyiz… Başkalarının kuyruğuna takılıp, evin yolunu kaybedenler düşünsün!

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da Haber Global’a yaptığı açıklamada “Bizim bir ev hayalimiz var ama bu Bahçeli'nin bahsettiğiyle aynı ev değil. 83 milyonun huzur içinde yaşadığı bir ev” dedi.

