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Son dakika! İzmir’de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı

İzmir’de Türk bayraklı ticari bir gemide kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 268 düzensiz göçmen yakalanırken 8 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

09:30 -
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Son dakika! İzmir’de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı

İzmir’de emniyet ekipleri bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler faaliyetleri uzun süredir takip edilen Türk bayraklı geminin 300 civarında düzensiz göçmenle denize açılacağının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

 

Yapılan operasyonda gemi içerisinde kaçak yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 276 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. (İHA)

izmir son dakika
Son güncelleme: 10:13 07.07.2020
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