Son dakika… İzmir’deki yangın şehir merkezinden bile görünüyor!

Yangına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Balçova sırtlarında başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bizim ekiplerimiz de müdahale ediyor. Dileğimiz ve çabamız yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi. Ne olur ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım. Geleceğimiz kararmasın!” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, yangından görüntü paylaştı “İzmir’de canımız ciğerlerimiz yanıyor. Umarım zararın boyutu artmadan yangın söndürülür. Doğaya kıyanlara, yakanlara, yok etmeye çalışanlara lanet olsun. Canım İzmir geçmiş olsun.” diye yazdı.

ALİAĞA’DA YANGIN

İzmir’in Aliağa ilçesinde de makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.