Son dakika… Kılıçdaroğlu: Sen orduya kumpas kuran başbakan değil misin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. ülke gündemine dair başlıklar değerlendirdi.

– Pandemi başladığında, hükümete neden bunu yaptın yapmadın diye eleştirmedik. Aksine öneriler getirdik. Önerilerin yüzde 99’u uygulanmadı. Ve pandemi süreci iyi yönetilmedi.

EN KÖTÜ DÖRDÜNCÜ ÜLKEYİZ

– Ana ilke, salgının yayılmasını engellemektir. Tedavi zaten hastanelerde yapılıyor. Şimdi salgın yönetiminde en kötü yönetilen dünyanın dördüncü, Avrupa’nın birinci ülkesiyiz. Peki ülkeyi yönetenler bu sonuçtan utanıyorlar mı, utanmazlar?

– 13 bin 746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Belediyelerimizin defin işlemleri ile doktorların raporlarını topluyorsunuz, bu rakamı katlıyor. Biz “Rakamları doğru açıklayın” demiştik.

– Devlet dediğiniz kurum hiç yalan söyler mi? Pandemide vaka ve ölümlerle ilgili yanlış rakam açıklamak kadar Türkiye’nin itibarını sarsan başka bir şey yoktur.

EKONOMİYLE İLGİLİ TEK SATIR ÖNLEM YOK

– Sokağa çıkma kısıtlaması alındı ama ekonomiyle ilgili tek bir satır önlem yok. Her şeyi kapatıyorsun, peki bu insanlar nasıl geçinecek? Esnaf kardeşime sesleniyorum; önüne sandık gelecek, demokratik yollarla bunlara ders vermek senin boynunun borcudur.

– Bir Katar firması için 90 milyon doları indirdiler. Peki esnaf kardeşim senin vergini indirdiler mi? Esnaf kardeş, sana dükkanı kapat dediler kapattın. Git bankadan faizle borç al onu da ödeyeceksin dediler gittin yaptın. Bir firmaya 90 milyon dolarlık kıyak geçtiler yetti mi? Yetmedi, dolar sürekli arttı. Bari bunu Türk Lirasına bağlayın dediler. Bunu da kabul ettiler.

– 90 milyon doları bir kalemde, Katarlı firma için indirdiler. Yetmedi, doları da sabitlediler; futbol maçlarını yayınlayan kuruluş için. Dolar, 5.80’e sabitlendi. Gençlik ve Spor Bakanı da başarı gibi bunu yayınlıyor.

– Gelelim başka bir konuya; Katar firmasına böyle bir kıyak geçtiniz, kahveleri kapadınız, ama bu kahve maçları yayınlıyordu, Digiturk abonesiydi. Şimdi diyorlar ki, kahve kapandı ama sen abone parasını ödeyeceksin!

BÖYLE BALLI SATIŞ OLUR MU?

– Borsa İstanbul’un kazancını, faaliyetlerini çıkıp millete anlatacaksınız. Neye göre 200 milyon dolara sattığınızı açıklayacaksınız. 200 milyon dolara Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu alan Katar, bu parayı 15-20 ayda çıkaracak. Böyle ballı satış olur mu? Borsa İstanbul’un rakamlarını millete anlatacaksınız? 420 milyon dolar değil de, neden 200 milyon dolardır?

– Türkiye Varlık Fonu neden Sayıştay denetimine tabi değil? Bunun başkanı neden sensin? Devletin bütün kurumları Varlık Fonu’nda. Erdoğan bugün istese Ziraat Bankası’nı Katar’daki birine 5 dolara bile satabilir. Niçin? İhale kanununa tabi olmadığı için!

FETTAH TAMİNCE’NİN O MASADA NE İŞİ VAR?

– Katarlılar’a Borsa İstanbul’u veriyorsun. Fettah Tamince’nin o masada ne işi var? Fettah Tamince, 17-25 Aralık olaylarından sonra Pensilvanya’ya giden birisi. 17-25 olaylarından sonra Bank Asya’ya para yatıran birisi. O masada onun ne işi var?

– Erdoğan dün “Paranın dini rengi yoktur. Para paradır” dedi. Tam bir sömürgeci kafası. Para rüşvetin aracıdır. Bunu da büyükelçi tayin ettiğin iki kişiye soracaksın. Devlet parayı rüşvet aracı olarak kullanamaz. Rüşvet aracı kullananları da büyükelçi olarak atayamaz.

SEN KİM, ORDU KİM?

– Ordu üzerinden bize saldıramazsın. 4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de sen başbakanken Türk askerinin başına çuval geçirirken sen naptın? Nota ver dedik, ne dedin: “Ne notası, müzik notası mı?” Bunu yapan adam vatansever mi? Ya sen kim ordu kim? Askerimiz bizim ülkenin şerefidir. Namusudur. Sen şehitlere ‘kelle’ dedin, sen mi bana ordudan bahsedeceksin? Sen kim ordu kim?

– “Askerlik yan gelip yatma yeri değildir” dedi. Sen bu lafı ediyorsun, çocuklarını neden askere göndermedin? Madem ordunu seviyorsun, madem Peygamber Ocağı diyorsun, çocuklarını niye göndermedin! Ordu, Peygamber Ocağı’dır. Ama hiç kimse unutmasın! Ordu aynı zamanda Mustafa Kemal’in ordusudur!”

– Kendi vekilin söyledi: “Biz de ittifak yaptık. Ben de gidip bizzat görüştüm.” Sunucu soruyor: “Siz, ABD ve cemaat, askeri vesayeti yıktınız öyle mi?” Cevap: Evet biz yaptık.

KOZMİK ODAYI SEN AÇTIRMADIN MI?

– Sen FETÖ’yle işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan değil misin? FETÖ ile işbirliği yaparak komutanlarımızı, genelkurmay başkanımızı hapse attırdın. Kalkmışsın bana orduyu anlatıyorsun. Sen kim, ordu kim?

– Ordunun Kozmik Odasını terör örgütüne sen açtırmadın mı? Devletin bütün bilgilerini egemen güçlerine vermedin mi? Bunu yapana tarihte hain derler, bugün de hain derler, yarın da hain derler! Sen kim ordu kim?

– Vatanına ihanet edenler, devletin harem-i ismetini terör örgütüne açanlar, devletin genelkurmay başkanını terör örgütünün isteği üzerine hapse atanlar; vatanseverlikten bahsedemez! Önümüzde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. O takozu çekip ülkeyi kurtaracağız.