Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Enis Berberoğlu açıklaması

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

Açıklanan karar sonrasında CHP harekete geçti; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda mahkemenin kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

ORADA BİR ÇÜRÜME VAR

– Anayasa’da diyor ki: AYM kararları Resmi Gazete’de hemen yayınlanır. Yasama yürütme ve yargı organlarını bağlar. Şimdi AYM’nin aldığı bir karara yasama uyuyor ama bir alt yargı organı diyor ki AYM kararlarına uymayacağım. Bir üst mahkemenin verdiği kararı alt mahkeme uymayacağım diyorsa orada bir çürüme var.

KAOSA ZEMİN HAZIRLAR

– Devlet hepimizin devleti, vatan da hepimizin vatanı. Bu Anayasa referanduma gitti mi? Gitti. Beni bağlıyor, parlamentoyu bağlıyor, AYM’yi bağlıyor. Tuz kokar arkadaşlar, o zaman vatandaş da der ki, “Ben de vergi ödemiyorum, AYM kararına uyulmuyorsa ben neden vergi dairesinin müdürünün talebini yerine getireceğim?” Bir kaosa zemin hazırlanır.

AYM’Yİ DE KAPATALIM, YARGIYI DA KAPATALIM

– Biz adaleti ayaklar altına alan bir karar olduğunda sessiz mi kalacağız? Bir kişi haksızlığa uğradığı zaman görmezden mi geleceğiz? Bir hakim çıkacak ben senin kararına uymayacağım diyecek. O zaman AYM’yi kapatalım, yargıyı da kapatalım. Hepimizin oturup vicdan sorgulaması yapması lazım.

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