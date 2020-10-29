Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a çok sert ‘çanta’ yanıtı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘çanta’ polemiği büyüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarını boykot çağrısı üzerine “Emine Hanım’ın bir çantası var onu da Saray’ın bahçesinde yaksın” demişti. Erdoğan ise dün partisinin grup toplantısında “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma” diye yanıt vermişti.

Bugün Ankara’da Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılış törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

BİR TARAFTA ASKIDA EKMEK BİR TARAFTA 50 BİN DOLARLIK ÇANTA

– 50 bin dolarlık çanta ile askıda ekmeğin tartışılması hepimizin ortak düşüncesini oluşturmalı. Bir tarafta askıda ekmek var bir tarafta 50 bin dolarlık çanta… Nedir Allah aşkına bu! Ben bunu eleştiremeyecek miyim? Dünyanın her tarafından ülkeyi yönetenler eşleriyle birlikte toplumun gözündedir. Onlar da topluma örnek olmak zorundadır.

GEL BENİMLE HESAPLAŞ

– Saray sosyetesi diye bir sınıf çıktı ortaya. Yeter artık ya… Sen taşıyacaksın 50 bin dolarlık çantayı, ben ağzıma bant çekeceğim! Niçin? Hangi gerekçeyle? Benimle konuş… Seninle konuşuyorum, cesaretin varsa gel, yüreğin varsa gel. Boyun var, posun var. Niye karşıma çıkmıyorsun? Gel benimle hesaplaş.

ON BİNLERCE KİŞİ SARAY ARTIKLARINDAN BESLENİYOR

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye’de ya… İnanıyor musunuz bunlara?” sözlerini ise şöyle değerlendirdi:

– 50 bin dolarlık çanta taşırsınız… Airbus’lara binersiniz… 13 tane uçağınız var… Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayacak kadar sarayınız var. Adam bakıyor Saray’da herkesin ekmeği var, herkesin karnı doymuş, herkes birkaç yerden maaş alıyor; sorun yok diyor. Askıda ekmek uygulamasını kim başlattı? Sayın Bahçeli başlattı. Niye başlattı? Evine ekmek götüremeyenler için başlattı. Doğru muydu? Doğruydu. Geçimini çöpten sağlayan, geçimini Saray’ın artıklarından sağlayan on binlerce kişi var.

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