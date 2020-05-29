Son dakika: Manisa’da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

AFAD Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 08:40 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Kırkağaç’ın yanı sıra ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe sebep oldu. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER