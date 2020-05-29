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Son dakika: Manisa’da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tespitlerine göre, saat 08:40'ta merkez üssü Manisa Kırkağaç olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

08:59 -
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Son dakika: Manisa’da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

AFAD Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde saat 08:40 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Kırkağaç’ın yanı sıra ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe sebep oldu. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 09:42 29.05.2020
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