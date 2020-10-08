Son dakika… Meteoroloji’den birçok ile yeni sağanak yağış uyarısı! Sarı ve turuncu alarm verildi

Yağışların Marmara’nın doğusu, Ege (Aydın ve Muğla hariç), Tekirdağ, Balıkesir, Isparta, Burdur, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak, ve Bartın çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapan Meteoroloji’nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında şöyle denildi:

* Yağışların; Marmara’nın doğusu, Ege(Aydın ve Muğla hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Düzce, Bolu, Zonguldak, ve Bartın çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması (21-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) beklendiğinden eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek toz fırtınası, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BİRÇOK İLE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre birçok ilde sarı ve turuncu alarm verildi.

Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir ve İstanbul’a sadece turuncu uyarı yapılırken Bursa’ya hem turuncu hem de sarı uyarı yapıldı.

Öte yandan sadece sarı uyarının yapıldığı iller ise Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Burdur, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Zonguldak, Karaman, Bartın, Düzce, Ankara, Bolu, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Uşak, Aksaray, Kırıkkale ve Yalova olarak açıklandı.

SARI VE TURUNCU UYARILARIN ANLAMI

Meteoroloji sarı ve turuncu uyarılarla ilgili açıklama yapmıştı. Sarı uyarılara dair açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” denilirken turuncu uyarılarla ilgili de “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” ifadeleri kullanılmıştı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge’nin doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde (Aydın ve Muğla hariç) yerel olakar kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

* Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı bulutlu, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 60-80 km/saat) bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu’nun batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.