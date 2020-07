Son dakika… MHP’li Cemal Enginyurt partisinden ihraç edildi!

Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden ihraç edildi. Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Pakdemirli’nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” demişti.

“BU ARKADAŞLAR BİZİ YOK SAYIYORLAR” DEMİŞTİ

MHP’li vekil, “Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı’ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Her söze başladığımızda Cumhur İttifakı diyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi hiç, yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son da bugün Tarım Bakanı” diye eklemişti.

DEVLET BAHÇELİ UYARMIŞTI

Cemal Enginyurt geçen ay katıldığı bir YouTube yayınında, AKP hakkında yaptığı sert çıkışlar nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından uyarıldığını açıklamıştı.

“BU BEDELİ ÖDEMEK ŞEREFTİR”

Enginyurt, disipline sevk edilmesinin ardından twitter’dan tepkisini dile getirdi. Yaptığı açıklamaların arkasında duran Enginyurt, “Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır” diye tweet attı.

MHP KARARI BÖYLE DUYURDU

Cemal Enginyurt’un ihracıyla ilgili MHP’den yapılan açıklamada şöyle denildi: Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78. maddesinin Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı” 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.

ENGİNYURT’TAN İLK AÇIKLAMA: BİR GÜN SIRA SİZE DE GELİR

İhraç kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cemal Enginyurt, şunları söyledi: MHP den ihraç ettiniz. Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşan olacağım.

