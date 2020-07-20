Son dakika! MHP’li Cemal Enginyurt’a ihraç talebi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına dün sert tepki göstermiş ve “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” şeklinde konuşmuştu.

Enginyurt geçtiğimiz günlerde de Ordu’da ortaya çıkan büst skandalının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i eleştirmiş “Cumhur İttifakı zarar görmesin diye sustum. Hilmi bey! Sen konuş” ifadelerini kullanmıştı. AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yerleştirdiği Ertuğrul Gazi büstünün TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan olduğu belirlenmişti.

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