Son dakika! Milli boksör, kız arkadaşını öldürdü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Şenpınar’ı dövüp, göğsünden bıçakladı.

Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

KENDİSİNE DE ZARAR VERDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Selim Ahmet K.’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. (DHA)