Son dakika… Muharrem İnce CHP’den ihraç edilecek mi? Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı açıklama…

Geçen perşembe günü canlı yayında partisine ağır eleştirilerde bulunan ve yeni bir hareket başlattığını duyuran CHP’li Muharrem İnce’nin yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. CHP’den yapılan ve Muharrem İnce’nin isminin zikredilmediği yazılı açıklamanın ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu. Cumhuriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Bir açıklama yaptınız ve iddiaları parti yönetimi olarak yanıtladınız. Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?

* Bu aşamada hayır.

– Peki hangi aşamada?

* Partiye zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz.

– Muharrem İnce CHP'ye zarar veriyor mu, kime yarıyor bu kargaşa?

* Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum.