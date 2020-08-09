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Son dakika! Muharrem İnce: Herkes eteğindeki taşı döksün

Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan CHP´li Muharrem İnce, "Bu süreçte herkes konuştu. Herkes eteğindeki taşı döksün. Ben açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağım" dedi.

14:51 -
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Son dakika! Muharrem İnce: Herkes eteğindeki taşı döksün

CHP’li Muharrem İnce yaşadığı Yalova’nın Elmalık köyünde açıklamalarda bulundu.

Yeni parti kuracak iddialarıyla gündemde olan İnce, “Bu süreçte herkes konuştu, bir ben konuşmadım. Açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağım” dedi.

(FOTO: DHA)

Düzenleyeceği basın toplantısında her soruyu yanıtlayacağını belirten İnce, sözlerine şu şekilde devam etti:

* Ben evime gelen misafiri geri çevirmem, açıklama yapmadan göndermem. Açıklama yapmamış olsaydım medya özgürlüğüne de saygısızlık olurdu.

* Önümüzdeki hafta Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu süreçte herkes konuştu. Bir tek ben konuşmadım. Konuşsunlar bakalım.

* Herkes eteğindeki taşı döksün. Önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde her tür soruya cevap vererek, bunları anlatacağım. (DHA)

Ankara CHP Muharrem İnce son dakika Yalova
Son güncelleme: 15:31 09.08.2020
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