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Son dakika… Muharrem İnce’den Devlet Bahçeli açıklaması!

Son dönemde CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen ve gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğini belirten Muharrem İnce'den MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt geldi.

Sozcu.com.tr
17:50 -
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Son dakika… Muharrem İnce’den Devlet Bahçeli açıklaması!

CHP’den 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Muharrem İnce, 2023’te yapılması planlanan seçimlerde tekrar aday olmak istediğini belirtmiş ve Memleket Hareketi adıyla bir hareket başlatmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnce’nin “CHP içinde Atatürk’e dönüşü başlatacağını” belirtmişti.

İnce, Bahçeli’nin ifadelerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Muharrem İnce şunları söyledi:

*Sayın Devlet Bahçeli “Muharrem İnce CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır” dedi.

*Ancak kendisi desteklediği hükümetin Atatürk'e dönüşünü başlatamadığı, Atatürk'e beddua eden Diyanet İşleri Başkanını görevden aldıramadığı için hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür.

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Son güncelleme: 17:54 15.08.2020
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