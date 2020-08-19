Son dakika… Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan hakkında flaş gelişme!

Siirt’te görev yapan Musa Orhan isimli uzman çavuşun, Batman’da 18 yaşındaki İ.E. adlı kadına tecavüz ettiği iddia edilmişti.

Olayın ardından 16 Temmuz’da Batman’ın Beşiri ilçesinde intihar eden İ.E., o tarihten bu yana hastanede verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetmişti.

SİİRT SAVCILIĞI: TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Siirt Savcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Batman'da genç kızın intiharıyla ilgili Musa Orhan'ın tutuklanması talep edildi” denildi ve mahkemenin talebi incelediği belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Mağdur İ. E.’nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuyoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

* Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

* Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.

* Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

* Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir.

* Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.

NE OLMUŞTU?

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşayan İ.E.(18), cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra 16 Temmuz’da tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu.

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan İ.E.’nin ailesi mektupta adı geçen uzman çavuş Musa Orhan hakkında suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.