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Son dakika… Okullar yine kapandı… 31 Aralık’a kadar uzaktan eğitim

MEB'den yapılan açıklamada, "Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Güncellenme: 21:34, 17/11/2020
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Son dakika… Okullar yine kapandı… 31 Aralık’a kadar uzaktan eğitim

Son aylarda artan corona vakaları eğitimi de etkiledi. Kabine toplantısı sonrası yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek” dedi.

BAKANLIK TARİH VERDİ

Erdoğan’ın yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yeni bir duyuru geldi. Bakanlık, Resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini belirtti.

23 KASIM’DA BAŞLAYACAKTI

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitim süreci 21 Eylül’de yeniden kademeli olarak başlamıştı.

16 Kasım’da ara tatile giren okulların 23 Kasım’da yeniden açılması planlanıyordu.

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meb son dakika
Yayınlanma Tarihi:20:57,
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