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Son dakika! ‘Kırmızı Liste’deki Agit Garzan kod adlı Murat Kalko etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe... MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda 'Kırmızı Liste'de aranan PKK’nın Hakurk sorumlusu 'Agit Garzan' kod adlı Murat Kalko'yu etkisiz hale getirdi. Düzenlenen iki farklı operasyonda da sansasyonel saldırı planlayan üst düzey 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

14:34 -
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Son dakika! ‘Kırmızı Liste’deki Agit Garzan kod adlı Murat Kalko etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'nın ilk silahlı saldırısını gerçekleştirdiği 15 Ağustos'un yıldönümünde üç farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel saldırılar planladığını belirledi.

‘PKK Başkanlık Konseyi’ üyesi ve örgütün silahlı kanat sorumlusu PKK elebaşı Murat Karayılan'ın bizzat saldırı talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı.

11 AĞUSTOS’TA VURULDU

Bu kapsamda PKK'nın Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko'nun Türkiye'de saldırı gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı teröristleri harekete geçirmek üzere hazırlandığı öğrenildi. Bunun üzerine Agit Garzan kod adlı teröriste yönelik çalışma başlatıldı ve akabinde de sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi.

HAKURK SORUMLUSU

1975 doğumlu Kalko’nun örgüte 1993’te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle kırmızı kategoride arandığı belirtildi. Kalko'nun ayrıca, Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir isim olduğu ve özel olarak Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

PKK’YA 2 DARBE DAHA

Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları anlaşılan diğer iki PKK hücresi de yakından izlendi. PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla birlikte 13 ve 14 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenen iki farklı operasyonla, sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi. (İHA)

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Son güncelleme: 15:20 16.08.2020
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