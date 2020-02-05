Son dakika… Sabiha Gökçen’de uçak pistten çıktı!

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak kayarak yola savrulup parçalandı.
Sabiha Gökçen’e olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.
Pistten çıkan uçağın ortadan ikiye ayrıldığı görüntülere yansırken uçağın neden pistten çıktığı bilinmiyor.
İniş sonrası pistten çıkan uçağın içinde bulunan yolcuların uçaktan uzaklaştırıldığı belirtilirken Ulaştırma Bakanı Turhan uçakta 6 mürettebat ve 177 yolcu olduğunu doğruladı.
Bakan Turhan, uçakta sıkışan yaralıların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Kazayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. 177 kişinin bulunduğu uçakta can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, yaralıların bulunduğu ifade edildi. Öte yandan uçağın sert iniş yapması nedeniyle pistten çıktığı belirtildi.
VALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kaza sonrası şu açıklamada bulundu:
* İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır.
* Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'da yolcu uçağının pistten çıkmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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