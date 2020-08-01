Son dakika… Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte 1 Ağustos corona virüsü verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Verilere göre yapılan 44 bin 846 testle birlikte toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669’a ulaştı.

Bugün tespit edilen 996 vakayla beraber toplam vaka sayısı 231 bin 869’a çıktı. 19 kişinin daha corona nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 710’a yükseldi.

Son 24 saatte 981 hasta toplamda ise 215 bin 516 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,7 ağır hasta sayısı ise 586 oldu.

BAKAN KRİTİK 5 İLİ AÇIKLADI

Tedbire ihityaç olduğunu altını çizen Sağlık Bakanı Koca yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaşımı şu şekilde:

* Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu.

* Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya.

* 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.

DÜN 982 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca’nın açıkladığı 31 Temmuz corona virüsü tablosuna göre 17 kişi hayatını kaybetmiş, 982 vaka tespit edilmiş ve 996 kişi iyileşmişti.