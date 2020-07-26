Son dakika… Sağlık Bakanı Koca, güncel can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 26 Temmuz corona tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Güncel tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde 927 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 226 bin 100’e yükseldi.

Corona virüsü nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, vefat edenlerin sayısı 5 bin 613 oldu.

TOPLAM 209 BİN 487 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Açıklanan verilerde bugün 40 bin 16 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 572 bin 688'e ulaştığı ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının da bin 10 artarak 209 bin 487'ye yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının bin 249, entübe edilen hasta sayısının ise 387 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: FARK DÜNE YAKIN

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın.

* Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor.

DÜN 16 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle dün 16 kişinin hayatını kaybettiği, 921 yeni vakanın tespit edildiği ve tedavi gören bin 103 hastanın iyileştiği açıklanmıştı.

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