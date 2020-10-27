Son dakika… Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarına istifa yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine “Personel İşlemleri” hakkında genelge gönderildi.

Genelge ile corona virüsü sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirildi.

Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği ifade edilirken yıllık izinlerin de durdurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın genelgesine göre kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

CORONA SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını da açıklamıştı.

Tabloya göre son 24 saatte 76 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 950'ye yükseldi.

Bugün toplam 127 bin 651 test yapılırken, 2 bin 209 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 366 bin 208 oldu.

Bugün iyileşen bin 511 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 317 bin 519'a yükseldi.