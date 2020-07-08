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Son dakika… Sakarya’daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Fabrikanın 2 sahibinden biri tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasının patlaması sonrası fabrikanın üç ortağından olan Ali Rıza Ergenç Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından baba Coşkun adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Oğlu Yaşar Coşkun’a tutuklama kararı çıktı.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
01:10 -
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Son dakika… Sakarya’daki patlamayla ilgili yeni gelişme! Fabrikanın 2 sahibinden biri tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 7 kişinin can verdiği 126 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili olarak fabrikanın 3 ortağından MÜSİAD Başkanı Yaşar Coşkun çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, babası Ali Rıza Ergenç Coşkun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. çıkarıldıkları mahkemece Pazartesi gecesi tutuklanmıştı.

Böylelikle havai fişek fabrikasında Yaşar Coşkun ile birlikte tutuklu sayısı 5'e çıkmış oldu.

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Son güncelleme: 01:14 08.07.2020
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