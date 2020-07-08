Siyah maskeye ilk yasak!

Hakkari'de corona virüsü tedbirleri kapsamında Hakkari Devlet Hastanesi’nde bir dizi yeni önlem alındı. Vatandaşların hastanenin girişinde bulunan stantta sağlık görevlileri tarafından ateşi ölçülüyor ve dezenfektan tutulduktan sonra içeri alınıyor.

SİYAH MASKE YASAĞI

Hastanenin yeni aldığı karar doğrultusunda siyah maske ile girişler yasaklandı. Uzmanlar kullanımı artan siyah maskelerin koruyucu özelliğinin olmadığını aylarca ifade etmişlerdi. İlk kez siyah maskeye yasak getirilirken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri resmi internet sitesinde gerekli duyuruyu yaptıklarını belirtti. Hastaneye bilgilendirici afişler de asıldı. (İHA)