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Son dakika… TBMM’de bir milletvekilinin Covid-19 testi pozitif çıktı

HDP, bir vekilinin corona testinin pozitif çıktığını duyurdu. Söz konusu vekilin tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu da belirtildi.

Sozcu.com.tr
13:27 -
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Son dakika… TBMM’de bir milletvekilinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Konuya ilişkin HDP’den yapılan açıklama şöyle:

* Corona virüsü salgınının etkileri bir süredir Meclis'te de artarak görülmektedir.

* Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır.

* Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir.

* Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis'te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz.

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Son güncelleme: 13:41 26.06.2020
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