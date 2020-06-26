Son dakika… TBMM’de bir milletvekilinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Konuya ilişkin HDP’den yapılan açıklama şöyle:

* Corona virüsü salgınının etkileri bir süredir Meclis'te de artarak görülmektedir.

* Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır.

* Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir.

* Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis'te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz.