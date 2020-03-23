Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Tutuklanan Pegasus pilotuyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şubat ayında pisten çıkan ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili 'son dakika' gelişmesi yaşandı. Kazanın ardından tutuklanan Kaptan Pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi koşuluyla tahliye edildiği öğrenildi.

Yusuf DEMİR
16:23 -
Haberler Gündem
Son dakika… Tutuklanan Pegasus pilotuyla ilgili flaş gelişme

Pegasus Havayolları’na ait bir yolcu uçağı 5 Şubat’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkmış ve kazada üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 Şubat’ta hastanede “şüpheli” sıfatıyla ifade veren kaptan pilot Mahmut Aslan, taburcu olarak Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Mahmut Aslan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

TALPA’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

“5 Şubat 2020'de yaşanan üzücü uçak kazasından sonraki süreçte, Kaptan Pilot Mahmut ASLAN'ın tutuklanması camiamızı derinden üzmüştü. Kaza incelemenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve havacılığımızın emniyet seviyesinin gelmiş olduğu noktadan geriye gitmemesi için yargının bu kararını yeniden değerlendirilmesi yönünde başta TALPA olmak üzere yurt içi ve yurt dışı bir çok kesimden çağrılar gelmişti.

Bugün aldığımız tutukluluğunun ev hapsi şartıyla kaldırılması haberi hukuk sistemimizin bu konuya verdiği önemin ve uçuş emniyetinin tesisi konusundaki desteğinin işaretidir.

Bu vesileyle, devam etmekte olan kaza inceleme çalışmaları, olayın doğrudan ve katkıda bulunan sebeplerini raporla açıklayana kadar, profesyonellikten uzak açıklama ve yorumlardan kaçınılmasının bu sürecin sağlıklı yürütülmesi konusunda büyük önem taşıdığını vurgulamayı görev saymaktayız.

Yargı sistemimize camiamız adına teşekkür ederiz.”

İLGİLİ HABERTürkiye'nin gündemine oturan pilot SÖZCÜ'ye konuştu: O mücadeleyi kazandıkTürkiye'nin gündemine oturan pilot SÖZCÜ'ye konuştu: O mücadeleyi kazandık İLGİLİ HABERTALPA: Pilotun tutuklanmasının derin üzüntüsü içindeyizTALPA: Pilotun tutuklanmasının derin üzüntüsü içindeyiz
istanbul son dakika yolcu uçağı
Son güncelleme: 16:51 23.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more