Son dakika… Üsküdar’da yeşil alana yol tepki topladı

Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde imar planında yeşil alan olarak belirtilen alandaki ağaçların sökülerek yol yapılmak istenmesi mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Çok sayıda mahalleli parkın önünde toplanarak, yol yapılmasına engel olmak istedi. Bölgeye gelen dozerler geri çekilirken, bölge sakinlerinin parkın önündeki nöbeti sürüyor.

Üsküdar Belediyesi'ne dilekçe sunan bölge sakinleri yeşil alanın eski haline getirilmesini talep etti. Daha önce Subay Lojmanlarının olduğu yere yapılan inşaatın çevresin ile Tophanelioğlu caddesine bağlantı yolu yapılması amacıyla birçok meyve ağacının söküldüğünün belirtildiği dilekçede,“Zambak Apartmanı önünde belediyeye ait içinde birçok meyve ağacının olduğu yeşil alanı tüm ağaçlar sökülerek, yeşillikler ortadan kaldırılarak Zambak apartmanı önünden Tophanelioğlu caddesine araç geçiş yolu yapılmaya başlanılmıştır. Bu alan hem depremde toplanma alanımız olarak belirlenmiş, hem de çocuklarımızın park alanı olarak kullanmaktadır. Yukarda görüldüğü gibi bu alanın araç yolu olarak kullanılması halinde araçların iki şerit olarak yolu kullanabilmesi söz konusu olamayacaktır” denildi.

Tek şerit olarak açılması durumunda ise çevrenin araç trafiğinin artacağı anlatılarak, “Bizler bölge halkı olarak çevre sakinlerine herhangi bir bildirim yapılmadan başlanılan bu teşebbüsün bir an önce sonlandırılmasını, mağduriyetin giderilmesi ve yeşil alanımızın yeniden eski haline kavuşturulmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“PLAN DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN İNŞAATA BAŞLANDI”

Mahallelinin Üsküdar Kaymakamlığı sunduğu dilekçede ise, planlarda yeşil alan olarak görünen ve bir plan değişikliği olmayan alandaki inşaat çalışmalarının durdurulması ve sorumlular hakkında cezai işlem başlatılması istendi. Konuya ilişkin konuşan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, alanın imar planında yeşil alan olarak göründüğünü belirterek, “Sökülen yerlerin üzerine mıcır döktüler. Yeşil alana yol yapmak hukuken mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“DEPREM TOPLANMA ALANI”

Subay lojmanlarına yapılan Sözcü'ye konuşan bir mahalle sakini ise, buranın aynı zamanda deprem toplanma alanı olduğunu belireterek, dün apartman yöneticileri tarafından belediyeye bir dilekçe sunduklarını söyledi. CİMER'e, kaymakamlığa ve belediyeye de dilekçe sunulduğunu belirten mahalleli, “Sorun şu; burada 150 hane var ve yaklaşık 600 kişi yaşıyor. Bu insanlar mağdurlar. Bizim yeşil alanımızı yok ettikleri gibi site bazında yapılmış olan sokağımızdan araç geçirecekler. Tek yönlü geçirecekler. Binalarımıza sıfır geçecek o araçlar ve egzoz dumanlarından pencere açamayacağız” diye konuştu.