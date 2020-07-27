Son dakika… YKS aday cevap kağıtları erişime açıldı! İşte 2020 YKS soru ve cevap anahtarları…

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayınlanmıştı. Bugün de öğrencilerin cevap kağıtları erişime açıldı. YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle kontrol edilebilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada; “27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15.00’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.” denildi.

YKS CEVAP KAĞIDI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

YKS CEVAP KAĞIDI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları aşağıdaki gibidir;

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)