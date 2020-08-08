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Son dakika… Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkılmıştı. İlan şartlarının kişiye özel belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle tepki çekmişti. Yükseköğretim Kurulu da söz konusu ilan nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlattı.

23:18 -
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Son dakika… Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldı

YÖK’ün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 07.07.2020 tarihinde öğretim görevlisi kadrosu çıkılan ilanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek Rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeler ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen Rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.08.2020 tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur.

* Bilindiği üzere 2017 yılında yine aynı üniversitede Rektörün eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde üniversite tarafından yapılan işlem geri çekilmiştir.

* Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10.08.2020 tarihinde toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir.

* YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz.

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Son güncelleme: 23:24 08.08.2020
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