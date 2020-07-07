Veli TOPRAK Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE

Çoklu baro kurulmasının önünü açan kanun teklifi 5 gün süren görüşmelerin ardından Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Baroların karşı çıktığı teklifin görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonu'nda 2 Temmuz Perşembe günü başladı ve dün sabaha karşı bitti. 5 gün boyunca yapılan görüşmeler 52 saat sürdü. 1255 sayfa tutanak tutuldu. Komisyonda 296 milletvekili ve davet edilen isim konuşma yaptı. Avukatlık Kanunu'nda yapılacak değişikliğin görüşüldüğü toplantıya alınmayan avukatlar ve baro başkanları ise 5 gün boyunca TBMM Çankaya Kapısı önünde ‘savunma nöbeti' tuttu. AKP ve MHP'li Milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan 28 maddelik yasa teklif, hiç değişiklik yapılmadan dün sabaha karşı komisyondan geçti.

TASARI NE GETİRİYOR?

Baroların karşı çıktığı teklif, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulmasını öngörüyor. Böylece Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilecek. Barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Ayrıca avukatların kılık kıyafetleri ile inanç ve yaşam tarzlarına göre engeller de kaldırılıyor. Teklif komisyonda kabul edildikten sonra baro başkanları ve avukatlar, TBMM önünde başlattıkları savunma nöbetini sonlandırdı ancak illerinde ‘teklife karşı mücadeleyi' sürdürme kararı aldı.

‘HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR'

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel sosyal medya hesabından “Dava henüz bitmedi, son söz savunmanındır ve biz henüz son sözümüzü söylemedik. Kentlerimize dönüyoruz onurumuzu koruyarak; sevgi ve dostlukla tazelenip daha güçlü mücadele etmek için…” paylaşımı yaptı. Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Yolumuzdan değil, Ankara'dan dönüyoruz. Hiçbir şey bitmedi her şey yeni başlıyor. Vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘TEKLİF GERİ ÇEKİLMELİ'

Çoklu baro öngören teklifin, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Tasarının bir değişiklik yapılmadan yasalaşması durumunda CHP, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Bu teklif geri çekilmeli. Eğer yasalaşırsa barolar hukuk devletini koruyamaz, savunamaz hale gelir. Vatandaşın hak ve özgürlükleri güvencesiz kalır” diye konuştu.

ADALETE ZAFİYET YAŞATMAYIN

Çoklu baro teklifinin komisyonda kabul edilmesinin ardından ilk eylem dün Edirne'de düzenlendi. Baro Başkanı Alper Pınar ve avukatlar, pankartlarla tasarıya

karşı yürüdü. Pınar, vekillere “Teklifi Genel Kurul'da reddedin. Adalet sistemimize zafiyet yaşatmayın” diye seslendi.